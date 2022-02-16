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16.02.2022 (16:45)

В двух регионах Поволжья началось учение с привлечением более 500 минометчиков ЦВО

В Самарской и Оренбургской областях началось учение с минометными подразделениями Центрального военного округа с привлечением более пятисот военнослужащих и свыше 100 единиц военной техники.

Практические действия проходят на Тоцком и Рощинском полигонах. По замыслу учения расчеты беспилотников «Орлан» провели воздушную разведку и вскрыли замаскированные позиции «боевиков». Координаты были переданы на командный пункт батарей. Расчеты 120-миллиметровых минометных комплексов «Сани» с закрытых огневых позиций нанесли сосредоточенные залпы по целям. После артиллерийской подготовки, военнослужащие выдвинулись к противнику и уничтожили его, используя гранатометы РПГ-7В и автоматы АК-74. При перемещении водители УРАЛов преодолевают сложные препятствия: косогор, колейный мост, проход в минно-взрывном заграждении.

Учение завершатся проведением армейского этапа конкурса полевой выучки «Мастера артиллерийского огня», в ходе которого будет отобран лучший минометный расчет, который представит округ на всеармейском этапе конкурса.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Учения
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