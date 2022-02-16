16.02.2022 (18:15)

Мотострелки танковой армии ЗВО выполнили боевые стрельбы в Подмосковье

В Московской области мотострелковые подразделения гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) выполнили боевые стрельбы.

В ходе занятий военнослужащие отработали уничтожение отдельных групп условного противника, которые были обнаружены с помощью беспилотных летательных аппаратов. Мотострелки применили штатное стрелковое оружие и вооружение бронетранспортеров БТР-82А для поражения мишеней, имитирующих легкобронированную технику и живую силу противника.

В мероприятиях приняли участие порядка 100 военнослужащих, было задействовано свыше 20 единиц техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице