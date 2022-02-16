Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.02.2022 (18:15)

Мотострелки танковой армии ЗВО выполнили боевые стрельбы в Подмосковье

В Московской области мотострелковые подразделения гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) выполнили боевые стрельбы.

В ходе занятий военнослужащие отработали уничтожение отдельных групп условного противника, которые были обнаружены с помощью беспилотных летательных аппаратов. Мотострелки применили штатное стрелковое оружие и вооружение бронетранспортеров БТР-82А для поражения мишеней, имитирующих легкобронированную технику и живую силу противника.

В мероприятиях приняли участие порядка 100 военнослужащих, было задействовано свыше 20 единиц техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В войсках ЗВО начались занятия по совместному освоению новейших средств связи уникальной единой системы управления тактического звена
Танкисты ЗВО завершили погрузку на железнодорожные платформы для убытия в ППД после плановых учений
Подразделения МТО ЮВО приступили к маршу из Крыма в пункты постоянной дислокации
Мотострелки ЮВО под Волгоградом выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения БМП-3

Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false