16.02.2022 (18:15)
Мотострелки танковой армии ЗВО выполнили боевые стрельбы в Подмосковье
В Московской области мотострелковые подразделения гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) выполнили боевые стрельбы.
В ходе занятий военнослужащие отработали уничтожение отдельных групп условного противника, которые были обнаружены с помощью беспилотных летательных аппаратов. Мотострелки применили штатное стрелковое оружие и вооружение бронетранспортеров БТР-82А для поражения мишеней, имитирующих легкобронированную технику и живую силу противника.
В мероприятиях приняли участие порядка 100 военнослужащих, было задействовано свыше 20 единиц техники.
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