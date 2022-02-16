16.02.2022 (16:15)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по тяжелой атлетике

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели турнир по жиму штанги лежа между подразделениями, посвященный Дню защитника Отечества.

По регламенту турнира участники состязаний были разделены на семь весовых категорий: до 67,5, 75, 82,5, 90, 100, 110, 125 кг. Помимо индивидуального состязания, во внимание принимался командный зачет, который складывался из семи лучших результатов команды.

По итогам состязаний по жиму штанги лежа между подразделениями ОГРВ ПРРМ общекомандное первое место заняли военнослужащие 1-й мотострелковой роты. Победителям и призерам были вручены медали и грамоты.

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