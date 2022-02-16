Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.02.2022 (16:15)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по тяжелой атлетике

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели турнир по жиму штанги лежа между подразделениями, посвященный Дню защитника Отечества.

По регламенту турнира участники состязаний были разделены на семь весовых категорий: до 67,5, 75, 82,5, 90, 100, 110, 125 кг. Помимо индивидуального состязания, во внимание принимался командный зачет, который складывался из семи лучших результатов команды.

По итогам состязаний по жиму штанги лежа между подразделениями ОГРВ ПРРМ общекомандное первое место заняли военнослужащие 1-й мотострелковой роты. Победителям и призерам были вручены медали и грамоты.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В командном спринте армейская лыжница стала бронзовым призером Олимпийских игр
Танкисты ЗВО завершили погрузку на железнодорожные платформы для убытия в ППД после плановых учений
Биатлонистки ЦСКА стали серебряными призерами в эстафете на Олимпиаде-2022
Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по радиационной, химической и биологической защите

Метки:
Западный военный округ , Спорт , Соревнования
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false