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16.02.2022 (16:00)

На полигоне Мулино стартовали занятия по вождению ТОС-1А «Солнцепек» с экипажами танкового объединения ЗВО

В Нижегородской области на полигоне Мулино с механиками-водителями отдельного полка радиационной, химической и биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) стартовали занятия по вождению тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».

Военнослужащим полка предстоит проехать по труднопроходимому участку местности, протяженностью более 20 километров, маневрируя в условиях лесистой местности, совершая скоростные повороты в составе колонны.

Всего в занятиях задействовано более 40 единиц военной и специальной техники и порядка 150 военнослужащих отдельного полка РХБЗ танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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