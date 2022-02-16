16.02.2022 (15:45)

На Балтийском флоте проведено учение по отражению ракетно-авиационного удара

Боевые расчеты комплексов С-400 соединения противовоздушной обороны Балтийского флота (ПВО БФ) отработали комплекс учебных задач по отражению ракетно-авиационного удара условного противника.

В рамках проведения учения боевые расчеты совершили марши в назначенные районы, где выполнили оперативное развертывание зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в боевой порядок в районах прикрытия с целью обнаружения и уничтожения воздушных и баллистических целей. Воздушная обстановка в районе прикрытия была осложнена имитацией налетов авиации условного противника, действующей во всем диапазоне высот и скоростей.

В роли воздушного противника выступили самолеты Су-27, Су-24 и Су-30СМ, а также вертолеты морской авиации флота.

Кроме того, в целях создания помеховой обстановки действия боевых расчетов ПВО БФ осложнялись применением средств радиоэлектронной борьбы. Средства воздушного нападения условного противника были успешно уничтожены залпом ракет зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» – боевые расчеты произвели электронные пуски по воздушным целям.

Задачи по прикрытию позиций ракетных комплексов обеспечили боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» соединения ПВО.

Справочно:

ЗРК С-400 «Триумф» предназначен для высокоэффективной защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов от ударов авиации, стратегических крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

ЗРПК «Панцирь С1» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Его боевые возможности обеспечивают эффективную борьбу с любыми типами пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения, в том числе и вооруженных авиационным бортовым высокоточным оружием.

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