16.02.2022 (15:30)

Артиллеристы ЦВО в честь Дня защитника Отечества проведут праздничный салют в Новосибирске

В честь Дня защитника Отечества военнослужащие артиллерийского соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) проведут праздничный салют в Новосибирске 23 февраля, в котором будут использованы 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля КамАЗ.

На полигоне Юргинский в Кемеровской области с салютными расчетами были проведены практические тренировки, главной задачей которых была отработка порядка и синхронности действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок.

Световое представление состоится в 21 час по местному времени. Длительность праздничного салюта составит около 20 минут, за это время из гаубиц будет совершено 30 залпов, а из салютных установок в небо будет выпущено более 800 фейерверков «Вега» и «Ассоль».

В обеспечении проведения салюта будет задействовано более 40 военнослужащих общевойскового объединения ЦВО.

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