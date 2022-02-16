16.02.2022 (13:50)
В Москве прошли консультации глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Бразилии в формате «2+2»
Бразилия является стратегическим партнером России в Латинской Америке. Диалог оборонных ведомств двух стран будет способствовать укреплению стабильности в регионе, заявил в ходе консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Бразилии в формате «2+2» в Москве Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.
«Бразилия является важным стратегическим партнером России в Латинской Америке <…> Убежден, что диалог внешнеполитических и оборонных ведомств наших стран послужит укреплению безопасности и стабильности в регионе», — сказал Министр обороны РФ.
Генерал армии Сергей Шойгу также отметил, что сотрудничество в военной и военно-технической области способствует динамичному развитию отношений между Россией и Бразилией.