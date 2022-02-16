16.02.2022 (15:15)

В Доме офицеров ЦВО впервые показали картины художника-фронтовика Михаила Гуменных

В окружном Доме офицеров Центрального военного округа ко Дню защитника отечества открылась выставка картин художника – фронтовика, члена Союза художников России Михаила Гуменных, где впервые представлены ранее не демонстрировавшиеся работы.

Картины Михаила Гуменных запечатлели масштабность российских земель от Центральной части до Дальнего Востока. Полотна переданы из частных личных коллекций, а также от дочери художника Натальи Гуменных, которая бережно хранит наследие отца.

Экспозиция будет открыта для посетителей до середины апреля, располагается на втором этаже окружного Дома офицеров города Екатеринбурга.

Справочно:

Гуменных Михаил Васильевич прошел Великую Отечественную войну в танковых войсках, награжден боевыми орденами и медалями. После войны увлекся живописью, не имея специального образования, учился рисовать сам и в послевоенные годы стал одним из организаторов творческого коллектива художников-ветеранов ВОВ в Свердловске.

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