16.02.2022 (15:00)
В войсках ЗВО начались занятия по совместному освоению новейших средств связи уникальной единой системы управления тактического звена
В войсках Западного военного округа (ЗВО) начались плановые занятия по освоению новейших средств связи и автоматизации единой системы управления тактического звена (ЕСУТЗ).
«В ходе занятий мотострелки, танкисты, военные моряки и летчики будут учиться совместно выполнять учебно-боевые задачи и организовывать взаимодействие, используя комплексы связи новейшей системы управления», — сообщил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.
Новейшая система ЕСУТЗ позволяет довести указания до каждого командира подразделения, а также получить обратную информацию о выполнении приказа и принятом решении.
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