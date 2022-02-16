16.02.2022 (15:00)

В войсках ЗВО начались занятия по совместному освоению новейших средств связи уникальной единой системы управления тактического звена

В войсках Западного военного округа (ЗВО) начались плановые занятия по освоению новейших средств связи и автоматизации единой системы управления тактического звена (ЕСУТЗ).

«В ходе занятий мотострелки, танкисты, военные моряки и летчики будут учиться совместно выполнять учебно-боевые задачи и организовывать взаимодействие, используя комплексы связи новейшей системы управления», — сообщил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Новейшая система ЕСУТЗ позволяет довести указания до каждого командира подразделения, а также получить обратную информацию о выполнении приказа и принятом решении.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице