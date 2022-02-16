16.02.2022 (14:30)

В Мурманской области на полигонах армейского корпуса проводятся занятия по вождению боевых машин

В подразделениях армейского корпуса Северного флота проходят занятия по вождению боевых машин, где военнослужащие отрабатывают движение по сложному рельефу местности как одиночно, так и в составе подразделения.

Механики-водители и водители преодолевают труднопроходимые заснеженные участки местности на гусеничной и на колесной технике. Для усложнения выполнения упражнения маршруты оборудованы искусственными и естественными препятствиями. В ходе занятий военнослужащие отрабатывают следующие элементы: подготовка техники к движению, трогание машин с места, увеличение скорости и дистанции при движении в составе подразделения.

Занятия по вождению направлены на совершенствование профессионального мастерства водителей и позволяют закрепить навыки эксплуатации боевых машин в условиях полярной ночи, глубокого снежного покрова и низких температур.

На занятиях задействовано более 500 военнослужащих подразделений армейского корпуса Северного флота на штатной технике.

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