16.02.2022 (14:15)
В командном спринте армейская лыжница стала бронзовым призером Олимпийских игр
На зимних Олимпийских играх в Пекине определились победители и призеры в женском командном спринте классическим стилем. Команда Олимпийского комитета России (ОКР) в составе старшего лейтенанта Юлии Ступак и Натальи Непряевой стала обладателем бронзовой награды.
В упорной борьбе золотые награды вырвали немецкие лыжницы, затратив на дистанцию 22 минуты 9,8 секунды. Вторыми с отставанием в 0,2 секунды стали шведки. Россиянки замкнули тройку лучших – плюс 0,7 секунды.
Перед заключительной сменой российские лыжницы находились на четвертой позиции. На последнем этапе Наталья Непряева включилась в активную борьбу за награды.
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