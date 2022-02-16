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16.02.2022 (14:15)

В командном спринте армейская лыжница стала бронзовым призером Олимпийских игр

На зимних Олимпийских играх в Пекине определились победители и призеры в женском командном спринте классическим стилем. Команда Олимпийского комитета России (ОКР) в составе старшего лейтенанта Юлии Ступак и Натальи Непряевой стала обладателем бронзовой награды.

В упорной борьбе золотые награды вырвали немецкие лыжницы, затратив на дистанцию 22 минуты 9,8 секунды. Вторыми с отставанием в 0,2 секунды стали шведки. Россиянки замкнули тройку лучших – плюс 0,7 секунды.

Перед заключительной сменой российские лыжницы находились на четвертой позиции. На последнем этапе Наталья Непряева включилась в активную борьбу за награды.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Зимние Олимпийские игры 2022
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