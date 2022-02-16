16.02.2022 (14:45)

Корветы Тихоокеанского флота вступили в морской бой в Охотском море в ходе учения

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) продолжает выполнение артиллерийских стрельб по различным целям в рамках планового учения в акватории Охотского моря.

Боевые расчёты корветов «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» артиллерийским огнем уничтожили морские цели, имитирующие отряд кораблей условного противника, а также расставленные им плавающие мины.

На выходе из района с минной опасностью экипажи корветов обнаружили неопознанные цели, меняющие курс на сближение с отрядом кораблей ТОФ.

Экипажи корветов применили корабельный комплекс ПК-2 с постановкой радиолокационных и электронных помех для минимизации ракетной опасности и вступили в морской бой с кораблями условного противника.

Цели были успешно уничтожены точными попаданиями снарядов из артиллерийских установок АУ А-190, материальная часть безотказно отработала в интенсивных условиях проведения артиллерийских стрельб.

После завершения боевых упражнений моряки заняли назначенный район и провели тренировки по противодиверсионной обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде с выполнением нормативов по практическому гранатометанию против действий условных подводных диверсантов.

Всего к участию в учении Тихоокеанского флота в Охотском море привлечено более 20 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолёты и вертолёты Морской авиации.

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