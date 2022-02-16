16.02.2022 (13:30)

Биатлонистки ЦСКА стали серебряными призерами в эстафете на Олимпиаде-2022

На зимних Олимпийских играх в Пекине разыграны награды в женской биатлонной эстафете 4х6 км. Сборная Олимпийского комитета России (ОКР), состоящая из квартета спортсменок Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА), завоевала «серебро». Биатлонистки ЦСКА: прапорщик Ирина Казакевич, прапорщик Светлана Миронова, прапорщик Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова – заняли второе место по итогам эстафеты 4х6 км.

Победительницами этой гонки стали биатлонистки сборной Швеции, преодолевшие дистанцию за 1 час 11 минут и 03,9 секунд. Армейские биатлонистки отстали от победительниц на 12 секунд. Бронзовые награды завоевали спортсменки сборной Германии – плюс 37,4 секунды.

Решающая борьба за награды в этой гонке развернулась на заключительном этапе. Сборная ОКР после третьего этапа уверенно держалась в тройке с отставанием от лидера в 13 секунд. Нигматуллина чисто справилась со стрельбой из положения лежа, с одним дополнительным патроном отработала на стойке и вывела команду на вторую позицию. Армейская спортсменка изо всех сил пыталась догнать шведку на последнем круге.

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