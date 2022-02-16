16.02.2022 (13:15)
Военнослужащие 15-й армии ВКС особого назначения почтили память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
В Краснознаменске более 50 военнослужащих командования 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения и Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова почтили память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Военнослужащие приняли участие в митинге и возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам.
В памятных мероприятиях также участвовали ветераны, исполнявшие воинский долг за пределами Советского Союза и Российской Федерации, представители городской администрации, юнармейского движения, жители города.
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Метки:
Памятники , Главный испытательный космический центр им. Г.С. Титова , Воздушно-космические силы (ВКС)