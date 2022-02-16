16.02.2022 (13:00)
В горах Таджикистана российские летчики осваивают навыки выживания
Летный состав транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5-1 и ударных Ми-24 авиационной группы 201-й военной базы в Таджикистане осваивают навыки выживания в горной местности.
Военнослужащие в условиях автономного существования в составе экипажа и в одиночку будут практиковаться в применении и использовании средств спасения и жизнеобеспечения, специального снаряжения, а также подручных средств. Особое внимание будет уделено выполнению прыжков с парашютом, совершению длительных переходов, преодолению различных препятствий, в том числе водных.
Завершится курс комплексным занятием по выживанию в условиях дикой природы в течение суток. В его рамках летчики будут добывать воду и пищу, разводить огонь, оборудовать места для ночлега.
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