Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.02.2022 (13:45)

Российские военнослужащие в Таджикистане возложили цветы к памятнику герою-интернационалисту

Российские военнослужащие и ветераны 201-й военной базы в Таджикистане провели церемонию возложения цветов и венков к памятнику Герою Советского Союза гвардии старшему сержанту Александру Мироненко, погибшему в Афганистане.

В столичном сквере имени героя прошел торжественный митинг, посвященный 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Под аккомпанемент военного оркестра участники митинга возложили красные гвоздики к основанию памятника и почтили память погибших участников, исполнявших интернациональный долг за пределами Отечества.

В мероприятии также приняли участие представители военного посольства и ветеранских организаций, которые в своих выступлениях отметили, что война в Афганистане оставила отпечаток в душе народов всего Советского Союза. На тот момент советские войска противостояли не только афганским моджахедам, но и зарождающемуся международному терроризму.

Александр Григорьевич Мироненко родился и вырос в Душанбе и был призван в ряды Советской армии, но 29 февраля 1980 года при исполнении воинского долга героически погиб, вступив в неравный бой с моджахедами в провинции Кунар. Один из первых кавалеров звезды Героя Советского Союза в Афганской войне.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Доме офицеров Самарского гарнизона прошел концерт, посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Атакой с ходу танкисты ЦВО разгромили условного противника в ходе ночного учения в Кузбассе
В Новосибирске военнослужащие ЦВО приняли участие в возложении цветов к монументу воинам-интернационалистам
Экипажи МиГ-31БМ ЦВО отработают перехват высокоточного оружия условного противника на ученнии в Сибири

Метки:
Центральный военный округ , Памятники , Таджикистан
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false