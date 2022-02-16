16.02.2022 (13:45)

Российские военнослужащие в Таджикистане возложили цветы к памятнику герою-интернационалисту

Российские военнослужащие и ветераны 201-й военной базы в Таджикистане провели церемонию возложения цветов и венков к памятнику Герою Советского Союза гвардии старшему сержанту Александру Мироненко, погибшему в Афганистане.

В столичном сквере имени героя прошел торжественный митинг, посвященный 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Под аккомпанемент военного оркестра участники митинга возложили красные гвоздики к основанию памятника и почтили память погибших участников, исполнявших интернациональный долг за пределами Отечества.

В мероприятии также приняли участие представители военного посольства и ветеранских организаций, которые в своих выступлениях отметили, что война в Афганистане оставила отпечаток в душе народов всего Советского Союза. На тот момент советские войска противостояли не только афганским моджахедам, но и зарождающемуся международному терроризму.

Александр Григорьевич Мироненко родился и вырос в Душанбе и был призван в ряды Советской армии, но 29 февраля 1980 года при исполнении воинского долга героически погиб, вступив в неравный бой с моджахедами в провинции Кунар. Один из первых кавалеров звезды Героя Советского Союза в Афганской войне.

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