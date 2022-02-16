16.02.2022 (12:02)

Главный центр предупреждения о ракетном нападении более полувека несёт непрерывное боевое дежурство

В Главном центре предупреждения о ракетном нападении прошли торжественные мероприятия, посвящённые пятьдесят первой годовщине несения непрерывного боевого дежурства системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении полковник Сергей Сучков в своем выступлении выразил огромную благодарность всем военнослужащим соединения, гражданским специалистам и ветеранам за их вклад в деле укрепления обороноспособности и национальной безопасности России, отметив их профессионализм, колоссальную колоссальную ответственность и верность Отечеству.

Свою годовщину боевые расчеты системы предупреждения о ракетном нападении встречают на боевых постах интенсивными учебными тренировками. Для повышения профессиональной подготовки офицеров боевые расчёты СПРН ежедневно проводят тренировки на специализированных учебно-тренажерных комплексах. С помощью специального программного обеспечения для боевых расчетов моделируются самые сложные условия обстановки в установленных зонах ответственности наземных и космических средств системы, в ходе которых боевые расчёты отрабатывают выполнение жестких нормативов по обнаружению, классификации, сопровождению баллистических целей и космических объектов и формированию информации предупреждения для своевременного доклада на вышестоящие пункты государственного и военного управления.

За полувековую историю боевыми расчетами не было допущено нарушения боевой готовности системы предупреждения о ракетном нападении, а на оповещаемые пункты военного и государственного управления ни разу не была выдана ложная информация предупреждения о ракетном нападении.

Справочно:

Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в режиме постоянного боевого дежурства решает задачи получения и выдачи траекторных данных для формирования информации предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, необходимой информации для системы противоракетной обороны г. Москвы, а также выдачи данных о космических объектах для российской системы контроля космического пространства.

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