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16.02.2022 (12:05)

На учении «Союзная решимость» мотострелки ВВО и ВС Республики Беларусь отработали задачи по отражению наступления условного противника

В рамках проведения совместного учения «Союзная решимость-2022» на полигоне Брестский мотострелковые подразделения Восточного военного округа во взаимодействии с подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь отработали задачи по отражению наступления условного противника.

По замыслу учения, противник при поддержке легкобронированной техники попытался вклиниться в первый эшелон и занять выгодные позиции.

Российские и белорусские военнослужащие вели огонь из стрелкового оружия с целью отсечь живую силу от бронетехники и сорвать наступление условного противника.

Огневые задачи выполнялись одиночным и групповым способами.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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