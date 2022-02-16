16.02.2022 (12:05)
На учении «Союзная решимость» мотострелки ВВО и ВС Республики Беларусь отработали задачи по отражению наступления условного противника
В рамках проведения совместного учения «Союзная решимость-2022» на полигоне Брестский мотострелковые подразделения Восточного военного округа во взаимодействии с подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь отработали задачи по отражению наступления условного противника.
По замыслу учения, противник при поддержке легкобронированной техники попытался вклиниться в первый эшелон и занять выгодные позиции.
Российские и белорусские военнослужащие вели огонь из стрелкового оружия с целью отсечь живую силу от бронетехники и сорвать наступление условного противника.
Огневые задачи выполнялись одиночным и групповым способами.