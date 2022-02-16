16.02.2022 (12:45)

В Киргизии военные автоинспекторы ЦВО проверили работу автопарка

Военные автоинспекторы Центрального военного округа (ЦВО) проверили работу автопарка объединенной российской военной базы в Киргизской Республике.

Офицеры ВАИ проверили служебную документацию, учет о выездах и въездах специальной и военной техники, водительские удостоверения у военных водителей и напомнили военнослужащим о необходимости неукоснительного соблюдения скоростного режима и правил дорожного движения.

При осмотре техники пристальное внимание уделялось корректной работе тормозной системы, светотехники и стеклоочистителей, состоянию пассивных средств безопасности, наличию аптечки и противооткатных устройств. Кроме того, военные автоинспекторы проверили своевременность замены эксплутационных жидкостей и протектора колес, корректность нанесения дорожной разметки на территории военной базы, правильность работы шлагбаумов.

Справочно:

Объединенная российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности в Киргизской Республике.

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