16.02.2022 (12:30)

Курсанты военного учебного центра УрФУ почтили память воинов-интернационалистов в Екатеринбурге

Курсанты и офицеры военного учебного центра Уральского федерального университета приняли участие в митингах, посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов. Мероприятия состоялось 15 февраля, в день 33-летней годовщины со дня вывода советских войск из Афганистана.

Торжественные митинги состоялись на аллее памяти, расположенной на площади перед УрФУ и на площади Советской армии, возле памятника «Черный тюльпан». Мероприятия начались с минуты молчания в память о погибших в ДРА советских военнослужащих. Участникам митингов напомнили имена свердловчан, служивших в Афганистане.

Завершились торжественные мероприятия возложением цветов к памятникам, посвященным подвигу воинов-интернационалистов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице