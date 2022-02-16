16.02.2022 (12:30)
Курсанты военного учебного центра УрФУ почтили память воинов-интернационалистов в Екатеринбурге
Курсанты и офицеры военного учебного центра Уральского федерального университета приняли участие в митингах, посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов. Мероприятия состоялось 15 февраля, в день 33-летней годовщины со дня вывода советских войск из Афганистана.
Торжественные митинги состоялись на аллее памяти, расположенной на площади перед УрФУ и на площади Советской армии, возле памятника «Черный тюльпан». Мероприятия начались с минуты молчания в память о погибших в ДРА советских военнослужащих. Участникам митингов напомнили имена свердловчан, служивших в Афганистане.
Завершились торжественные мероприятия возложением цветов к памятникам, посвященным подвигу воинов-интернационалистов.
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