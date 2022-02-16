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16.02.2022 (12:15)

В многофункциональном медицинском центре ЮВО в Волгограде прошли курс лечения свыше 2 тыс. человек

В многофункциональном медицинском центре (МФМЦ), расположенном на базе 413-го военного госпиталя Министерства обороны РФ в Волгограде, прошли курс лечения от COVID-19 более 2 тыс. человек.

Для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией применяются современные медицинские аппараты, в том числе рентгеновское оборудование, компьютерные томографы, аппараты УЗИ и ИВЛ. В многофункциональном центре установлены и введены в эксплуатацию более тысячи аппаратов, приборов и другого медицинского специального оборудования.

За больными в круглосуточном режиме ведет наблюдение квалифицированный медицинский персонал, который прошел дополнительную переподготовку, в том числе для осуществления медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Высококвалифицированную помощь медицинских специалистов ЮВО, помимо военнослужащих, получил гражданский персонал воинских частей и учреждений Волгоградского гарнизона, члены семей военнослужащих, пребывающие в запасе офицеры и прапорщики, а также военные пенсионеры в отставке.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Медицина
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