16.02.2022 (11:45)

Более 1 тыс. разведчиков ЮВО на Кавказе и Кубани освоят корректирование контрбатарейной стрельбы

Более 1 тыс. разведчиков 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к участию в полевом выходе на территории военных полигонов в Краснодарском крае и на Северном Кавказе, в ходе которого освоят один из самых сложных видов подготовки – корректирование контрбатарейной стрельбы.

Военнослужащие разведывательных подразделений ЮВО обучатся корректированию контрбатарейной стрельбы совместно с командирами артиллерийских батарей. С помощью станции разведки «Зоопарк», радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы «Аистенок» разведчики произведут засечку огневых позиций условного противника, передадут их координаты, проконтролируют результаты стрельбы и откорректируют огонь артиллерии.

Также разведчикам предстоит отработать элементы специальной, воздушно-десантной подготовки, закрепить навыки вождения бронеавтомобилей «Тигр-М» и «Рысь». Военнослужащие выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин. В ходе мероприятий боевой подготовки будут активно применяться беспилотные летательные аппараты.

Завершится полевой выход тактико-специальным учением и конкурсами на лучшего разведчика, механика-водителя, стрелка-снайпера, лучший разведывательный взвод и роту.

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