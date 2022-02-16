16.02.2022 (11:00)

Подразделения МТО ЮВО приступили к маршу из Крыма в пункты постоянной дислокации

Подразделения материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) после завершения мероприятий боевой подготовки приступили к маршу на штатной технике в пункты постоянной дислокации. Личный состав подразделений МТО округа принимал участие в плановых тактических учениях на общевойсковых полигонах Крымского полуострова.

Часть маршрута автомобильной колонны общей протяженностью свыше 500 км проходит по участку трассы «Таврида» через Керченский пролив по Крымскому мосту. На маршруте организована работа постов дорожно-комендантской службы, а сопровождение автоколонн обеспечивают экипажи военной автомобильной инспекции.

В Вооруженных Силах Российской Федерации продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ.

Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие учебно-боевые задачи в рамках учений, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начали движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.

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