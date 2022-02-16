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16.02.2022 (11:15)

Юнармейцы и дети военнослужащих ЮВО приняли участие в патриотической акции «Российский солдат-миротворец»

Юнармейцы и дети военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в патриотической акции «Российский солдат-миротворец». Ребята собственноручно изготовили открытки-поздравления в адрес действующих и бывших участников миротворческих миссий.

Участниками акции являются дети и молодёжь в возрасте от 8 до 18 лет включительно. Работа должна отражать миротворческую деятельность России и идею миротворчества, как основы сохранения мира. Открытки должны быть выполнены участниками самостоятельно.

Лучшие работы и пожелания будут отпечатаны типографским способом и направлены российским миротворцам, в первую очередь, участникам Российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, а также российским миротворцам ООН в Западной Сахаре, Центральноафриканской республике, Демократической Республике Конго, Южном Судане.

Итоги акции будут подведены 17 февраля 2022 г. на территории Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» в Ростовской области.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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