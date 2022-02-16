16.02.2022 (11:30)

Водительский состав военной базы ЮВО в Армении приступил к занятиям в ночное время суток

На военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении на полигонах Камхуд и Алагяз с водителями и механиками-водителями проводятся занятия по отработке навыков вождения автотехники в зимних климатических условиях и горно-лесистой местности.

На автодроме военнослужащие под руководством инструкторов по вождению проходят обучение как в одиночном порядке, так и в составе автоколонн. Водители учатся преодолевать горную и пересеченную местность с подъемами, спусками, серпантином, участками обледенелого грунта.

Более половины учебных мероприятий проводится в темное время суток с применением приборов ночного видения, в условиях низких температур и пониженного атмосферного давления на высоте более 1,5 тыс. м над уровнем моря.

Также военные водители изучают особенности обслуживания техники. Повышение интенсивности занятий в соединении, особые климатические условия региона, проведение отборочных этапов конкурсов Армейских международных игр 2022 года увеличивают нагрузку на технику.

В связи с этим, инструкторы военной базы уделяют особое внимание обучению правилам сервисного обслуживания: ремонтным работам и осмотру боевых машин и автотехники перед каждым учебным занятием, после проведенных мероприятий, а также на стоянках.

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