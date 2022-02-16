16.02.2022 (10:45)

На Каспийской флотилии проводится ревакцинация военнослужащих и гражданского персонала от COVID-19

В 412-м военном госпитале Каспийской флотилии (КФл) проводится ревакцинация военнослужащих и членов их семей, а также гражданского персонала от новой коронавирусной инфекции. В категорию ревакцинируемых вошли военнослужащие, получившие полный курс вакцинации до 1 сентября 2021 года.

Ревакцинация личного состава структурных подразделений КФл проходит в плановом режиме. Перед процедурой проводится медицинский осмотр у врача-терапевта и инфекциониста. Ревакцинация от COVID-19 производится двухкомпонентным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на добровольной основе с письменного согласия, с последующим контролем состояния здоровья после процедуры.

Военнослужащие ответственно подходят к вопросу ревакцинирования. По словам врача-инфекциониста Салихат Фатаховой, новых случаев заражения коронавирусной инфекцией по-прежнему не выявлено. Поддержание коллективного иммунитета является одной из основных задач всех структурных подразделений КФл, что позволяет сохранять здоровье военнослужащих и членов их семей, тем самым обеспечивая условия для четкого, своевременного и бесперебойного выполнения поставленных задач военнослужащими.

В войсках Южного военного округа прививку двумя компонентами препарата «Спутник V» сделали более 270 тыс. человек, из них более 200 тыс. – военнослужащие и члены их семей, свыше 45 тыс. – гражданский персонал. Кроме того, прививку сделали обучающимся в военных образовательных учреждениях и преподавательскому составу, сотрудникам организаций Министерства обороны Российской Федерации.

Около 170 тыс. человек ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции одним компонентом препарата «Спутник V», двумя – порядка 150 тыс.

До 1 марта 2022 г. планируется ревакцинировать около 39 тыс. человек.

Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа. На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

Своевременная ревакцинация в войсках ЮВО позволяет достичь высокого иммунитета против новой коронавирусной инфекции у личного состава и не допустить распространения инфекции.

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