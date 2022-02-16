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16.02.2022 (10:30)

Мотострелки ЮВО под Волгоградом выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения БМП-3

Военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) на общевойсковом полигоне Прудбой под Волгоградом выполнили стрельбы из боевых машин пехоты БМП-3 в рамках этапа боевого слаживания рот.

Мотострелки вели огонь из всего комплекса вооружения боевой техники – 100-мм орудия, 30-мм автоматической пушки и 7,62-мм пулемета ПКТ – по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника.

Перед проведением боевых стрельб военнослужащие выполнили нормативы по заряжанию орудия и спаренной пушки боевой машины пехоты БМП-3 и сборке-разборке танкового пулемета Калашникова (ПКТ).

Помимо этого, военнослужащие ЮВО отработали элементы занятия огневых позиций при ведении оборонительных действий, а также отточили навыки в маскировке техники. А командирам боевых машин предстояло провести корректировку ведения огня в динамично меняющейся мишенной обстановке.

Справочно:

БМП-3 – боевая бронированная гусеничная плавающая машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка
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