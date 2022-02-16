Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.02.2022 (10:15)

В Абхазии стартовало двустороннее учение с участием более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО

В Абхазии в рамках программы боевой подготовки стартовало двустороннее учение с выполнением боевых стрельб. В нем задействовано более 1,5 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО).

На горном полигоне Цабал мотострелки, совместно с танкистами и артиллеристами отработают оборонительные действия, блокирование и уничтожение противника в горно-лесистой местности. В ходе учения подразделения также выполнят поиск диверсионных групп условного противника с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

В двустороннем учении задействовано около 300 единиц боевой техники ЮВО: разведывательные машины «Дозор», самоходные артиллерийские установки «Акация», машины связи на базе БТР-80.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Эшелон с военной техникой подразделений ЮВО, движущийся в пункт постоянной дислокации, пересек Крымский мост
Подразделения МТО ЮВО приступили к совершению марша из Крыма в пункт постоянной дислокации на Ставрополье
Подразделения МТО ЮВО приступили к совершению марша в пункт постоянной дислокации на Ставрополье
В Южной Осетии отметили годовщину вывода Советских войск из Афганистана

Метки:
Южный военный округ , Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false