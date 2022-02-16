16.02.2022 (10:15)

В Абхазии стартовало двустороннее учение с участием более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО

В Абхазии в рамках программы боевой подготовки стартовало двустороннее учение с выполнением боевых стрельб. В нем задействовано более 1,5 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО).

На горном полигоне Цабал мотострелки, совместно с танкистами и артиллеристами отработают оборонительные действия, блокирование и уничтожение противника в горно-лесистой местности. В ходе учения подразделения также выполнят поиск диверсионных групп условного противника с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

В двустороннем учении задействовано около 300 единиц боевой техники ЮВО: разведывательные машины «Дозор», самоходные артиллерийские установки «Акация», машины связи на базе БТР-80.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице