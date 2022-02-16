16.02.2022 (10:00)
Снайперы ЮВО успешно освоили контрснайперскую подготовку в горных условиях в Северной Осетии
Более 50 снайперских пар Южного военного округа (ЮВО) успешно прошли курс специальной подготовки с применением новейшей армейской крупнокалиберной снайперской винтовки АСВК-М «Корд-М» 12,7-мм калибра на полигоне в Северной Осетии.
В течение двух недель курс полевой подготовки прошли военнослужащие из общевойсковых объединений, Черноморского флота, армейского корпуса, соединений и воинских частей ЮВО, дислоцированных в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, а также военных базах ЮВО в Армении, Южной Осетии, Абхазии.
Военнослужащие совершенствовали навыки ведения контрснайперской борьбы, выбора и оборудования огневых позиций, индивидуальной маскировки, скрытного передвижения на участке для стрельбы.
Кроме того, каждая снайперская пара выполнила нормативы по уничтожению мишеней, имитирующих расчет противотанковых управляемых ракет и живую силу условного противника на дистанциях 1500 и 1800 м, в том числе в горах.
Особое внимание при подготовке снайперов было уделено применению современных ночных приборов наблюдения и прицеливания, а также ведению огня на различных дистанциях.
Особенностью полевых занятий стала специальная подготовка снайперских пар среднего и дальнего действия и ведение огня из крупнокалиберного снайперского комплекса АСВК-М «Корд-М» на дистанциях до 1500 и 1800 м.
АСВК-М позволяет вести эффективную борьбу со снайперами противника, обеспечивать оборону больших территорий, речных и морских побережий от малых судов. Мощный патрон калибра 12,7 мм позволяет поражать цели на дальности до 2000 м, оставаясь вне досягаемости прицельного огня из стрелкового оружия обычных калибров.