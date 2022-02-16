16.02.2022 (09:45)

Усиленные роты ЮВО задействуют «танк-снайпер» и комплексы «Хризантема-С» в ходе двустороннего учения в Ставропольском крае

Усиленные роты мотострелкового соединения, дислоцированного в Ставропольском крае, в ходе двустороннего учения на полигоне Николо-Александровский задействуют «танк-снайпер» и самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С».

В ходе учения военнослужащие одной усиленной мотострелковой роты выполнят подготовку и ведение наступления. Мотострелковая рота, выступающая в роли условного противника, должна будет подготовиться к ведению обороны в условиях применения противостоящей стороны оружия массового поражения.

На учении будет задействован «танк-снайпер», способный наносить поражение противотанковыми управляемыми ракетами, самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С», снайперские пары с крупнокалиберной снайперской винтовкой АСВК и расчеты противотанкового ракетного комплекса «Корнет». В таком составе подразделения обеспечат прикрытие основной группы прорыва передней линии обороны противника.

В учениях принимает участие около 400 военнослужащих ЮВО, задействовано более 50 единиц военной техники, а также звено вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ и беспилотные летательные аппараты. Двусторонние учения продлится до конца недели.

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