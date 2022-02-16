16.02.2022 (08:36)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по радиационной, химической и биологической защите
В Оперативной группе Российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие по радиационной, химической и биологической защите.
По замыслу занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ учились действовать в условиях применения условным противником оружия массового поражения. Для приближения условий к реальным действиям зараженный участок был задымлён ослепляющей аэрозольной завесой.
В ходе занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработали нормативы по надеванию индивидуальных средств защиты и преодолевали заражённые участки местности в составе отделений, после чего были отработаны элементы специальной обработки обмундирования, стрелкового оружия, и снаряжения от радиоактивной пыли.
Занятие по радиационной, химической и биологической защите проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.