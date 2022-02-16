16.02.2022 (08:00)

В Севастополе команды водолазных специалистов всех флотов приступили к тренировкам конкурса «Глубина-2022»

В главную базу Черноморского флота - Севастополь прибыли сборные команды водолазных специалистов для подготовки к участию во Всеармейском этапе конкурса по водолазному многоборью «Глубина», проводимого в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2022».

Команды водолазов Черноморского, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, других силовых министерств и ведомств, а также команда ЧВВМУ им П.С.Нахимова приступили к проведению тренировок конкурсных этапов на базе Объединённого учебного центра Военно-Морского Флота (ВМФ).

На специально оборудванном полигоне учебного центра участники «Глубины» отрабатывают качество и скорость в выполнении элементов конкурса и выявляют лучших при проведении различных этапов водолазного многоборья. В частности водолазы отрабатывают различные элементы предстоящих состязаний, в том числе работу в замкнутом пространстве, оказание помощи аварийному надводному кораблю, поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки, подводную сварку, сборку фланца, а также оказание первой медицинской помощи аварийному водолазу.

Торжественная церемония открытия Всеармейского этапа конкурса «Глубина-2022» запланирована на 1 марта текущего года.

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