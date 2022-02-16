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16.02.2022 (06:45)

Пришедший в Приморье снегопад не повлиял на боеготовность сил Тихоокеанского флота

Снежная метель и сильный ветер, пришедшие в Приморье в понедельник вечером, не повлияли на боеготовность соединений и воинских частей Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированных в Приморском крае.

Дежурные силы в пунктах базирования кораблей и на аэродромах Морской авиации ТОФ функционируют в круглосуточном режиме. В зоне ответственности Тихоокеанского флота в Приморье объявлена повышенная штормовая готовность.

На всех военных объектах флота организована расчистка снежных завалов, подъездных путей к военным городкам, пирсовым зонам, аэродромам и полигонам.

В штабах созданы рабочие группы, которые круглосуточно следят за гидрометеорологической обстановкой и взаимодействуют с другими силовыми структурами, а также с администрацией Приморского края и Владивостока для оперативного реагирования на возможные изменения в ситуации.

Большую часть корабельного состава Тихоокеанского флота снежная стихия не коснулась. Отряд кораблей ТОФ продолжает выполнение учебно-боевых задач в ходе планового учения в акватории Охотского моря.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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