15.02.2022 (23:30)
Десантникам из Улан-Удэ рассказали о подвигах воинов-афганцев
Военнослужащим гвардейского десантно-штурмового соединения из Улан-Удэ рассказали о подвигах воинов-афганцев.
В ходе экскурсии личный состав принял участие в выставочной экспозиции, посвященной Дню памяти воинов - интернационалистов. На выставке были представлены, документы и материалы об участии и подвигах военнослужащих Воздушно-десантных войск.
15 февраля 1989 года с территории Афганистана был окончательно выведен ограниченный контингент советских войск.
Организаторы тематической экскурсии рассказали военнослужащим о примерах верности присяге и воинскому долгу, фронтовом братстве солдат и офицеров, которые выполняли интернациональный долг.
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