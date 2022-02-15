15.02.2022 (23:30)

Десантникам из Улан-Удэ рассказали о подвигах воинов-афганцев

Военнослужащим гвардейского десантно-штурмового соединения из Улан-Удэ рассказали о подвигах воинов-афганцев.

В ходе экскурсии личный состав принял участие в выставочной экспозиции, посвященной Дню памяти воинов - интернационалистов. На выставке были представлены, документы и материалы об участии и подвигах военнослужащих Воздушно-десантных войск.

15 февраля 1989 года с территории Афганистана был окончательно выведен ограниченный контингент советских войск.

Организаторы тематической экскурсии рассказали военнослужащим о примерах верности присяге и воинскому долгу, фронтовом братстве солдат и офицеров, которые выполняли интернациональный долг.

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