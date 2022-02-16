16.02.2022 (06:30)
Задачи по ведению маневренной обороны лесостепной местности выполнили мотострелки ВВО в ЕАО
На общевойсковом полигоне в Еврейской автономной области в ходе одного из этапов проведения тактической тренировки, мотострелковые подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) выполнили задачи по организации маневренной обороны.
В ходе тренировки военнослужащие выполнили нормативы по инженерному оборудованию оборонительных рубежей и запасных огневых позиций, используя особенности естественного ландшафта местности.
На практической части занятий были выполнены задачи по ведению маневренной обороны с организацией засад. Особое внимание было уделено вопросам организации устойчивой и непрерывной связи при активном применении условным противником средств радиоэлектронной борьбы.
К учению привлечено более 350 военнослужащих, задействовано около 70 единиц вооружения и военной техники.