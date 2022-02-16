Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.02.2022 (06:30)

Задачи по ведению маневренной обороны лесостепной местности выполнили мотострелки ВВО в ЕАО

На общевойсковом полигоне в Еврейской автономной области в ходе одного из этапов проведения тактической тренировки, мотострелковые подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) выполнили задачи по организации маневренной обороны.

В ходе тренировки военнослужащие выполнили нормативы по инженерному оборудованию оборонительных рубежей и запасных огневых позиций, используя особенности естественного ландшафта местности.

На практической части занятий были выполнены задачи по ведению маневренной обороны с организацией засад. Особое внимание было уделено вопросам организации устойчивой и непрерывной связи при активном применении условным противником средств радиоэлектронной борьбы.

К учению привлечено более 350 военнослужащих, задействовано около 70 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В жилищно-коммунальной службе № 10 ВВО в Бурятии свыше 80% сотрудников прошли добровольную вакцинацию от Covid-19
Кинологи ВВО в Забайкалье готовятся к окружному конкурсу АрМИ-2022 «Верный друг»
Специалисты подразделения РХБ защиты ВВО проводят дезинфекцию объектов на территории военных городков в Забайкалье
Единый день артиллерийского огня прошел в общевойсковой армии ВВО в Приамурье

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false