16.02.2022 (06:15)

В жилищно-коммунальной службе № 10 ВВО в Бурятии свыше 80% сотрудников прошли добровольную вакцинацию от Covid-19

Сотрудники жилищно-коммунальной службы (ЖКС) №10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по Восточному военному округу (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия, в рамках профилактики заболеваемости новой короновирусной инфекцией, продолжают добровольную вакцинацию в медицинских учреждениях региона. Ранее, в 2021 году отечественной двухкомпонентной вакциной Гам-Ковид-Вак были привиты более 700 человек.

Реализуемый комплекс мероприятий по недопущению распространения короновирусной инфекции позволяет сохранить жизнь и здоровье сотрудников. Персонал, работающий в непосредственном контакте с людьми, вакцинируется в первую очередь.

Для работников жилищно-коммунального хозяйства вакцинация важна еще и в социальном плане, как осознанная необходимость для выполнения своих обязанностей по бесперебойному снабжению коммунальных объектов.

В настоящее время привиты более 80% сотрудников. Руководством продолжается информационная работа по профилактике ревакцинации.

Также, на объектах ЖКС №10 продолжается профилактическая дезинфекция помещений предприятий, не ослабевает контроль за соблюдением масочного режима.

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