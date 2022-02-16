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16.02.2022 (06:00)

Кинологи ВВО в Забайкалье готовятся к окружному конкурсу АрМИ-2022 «Верный друг»

Специалисты-кинологи подразделений  Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае начали подготовку к участию в окружном этапе конкурса «Верный друг» Армейских международных игр 2022 года.

Тренировки служебных собак проводятся на имеющихся в воинских частях кинологических городках, оборудованных различными препятствиями.

В ходе ежедневных тренировок кинологи с собаками отрабатывают нормативы по выполнению служебных команд и элементов несения караульной службы. Также собаки выполняют  задержание и конвоирование условных нарушителей.

Контроль за соблюдением правил проведения тренировок осуществляют офицеры  командования воинских частей, а также военнослужащие, принимавшие участие в конкурсе на окружных и всеармейских этапах в разные годы.

В мероприятии принимают участие несколько десятков военнослужащих, и около 20 служебных собак разных пород.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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