16.02.2022 (05:30)

Единый день артиллерийского огня прошел в общевойсковой армии ВВО в Приамурье

В артиллерийских подразделениях и соединениях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) прошёл Единый день огня артиллерии.

В ходе занятий военнослужащие отработали вопросы подготовки военной техники к бою и выполняли стрельбы из штатного артиллерийского вооружения по уничтожению объектов условного противника на различных дальностях как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. В ходе занятий командиры подразделений осуществляли корректировку огня на различные дальности.

Впереди у артиллерийских подразделений полевые выходы в составе подразделений. В рамках занятий будет проведен Единый день огня, где состоятся батарейные и дивизионные тактические учения, а также тренировки по стрельбе и управлению огнем.

В практических действиях в общей сложности принимали участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц техники, такой как самоходные артиллерийские установки «Гиацинт», «Мста» и «Акация», а также минометные комплексы «Сани», реактивные системы залпового огня «Град», «Торнадо» и «Ураган».

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