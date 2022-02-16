Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.02.2022 (05:30)

Единый день артиллерийского огня прошел в общевойсковой армии ВВО в Приамурье

В артиллерийских подразделениях и соединениях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) прошёл Единый день огня артиллерии.

В ходе занятий военнослужащие отработали вопросы подготовки военной техники к бою и выполняли стрельбы из штатного артиллерийского вооружения по уничтожению объектов условного противника на различных дальностях как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. В ходе занятий командиры подразделений осуществляли корректировку огня на различные дальности.

Впереди у артиллерийских подразделений полевые выходы в составе подразделений. В рамках занятий будет проведен Единый день огня, где состоятся батарейные и дивизионные тактические учения, а также тренировки по стрельбе и управлению огнем.

В практических действиях в общей сложности принимали участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц техники, такой как самоходные артиллерийские установки «Гиацинт», «Мста» и «Акация», а также минометные комплексы «Сани», реактивные системы залпового огня «Град», «Торнадо» и «Ураган».

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В общевойсковой армии ВВО в Приморье состоялись ротные тактические учения
Экипажи БТР-82А общевойскового объединения ВВО в Приморье совершенствуют полевую выучку в сложных климатических условиях
В Амурском соединении дальней авиации проведены памятные мероприятия, посвященные воинам-интернационалистам
Военнослужащие ВВО в Приамурье почтили память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false