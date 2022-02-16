16.02.2022 (05:15)

В общевойсковой армии ВВО в Приморье состоялись ротные тактические учения

Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, отразили наступление условного противника, уничтожив бронетехнику и высокоманевренные цели в рамках ротных тактических учений.

В ходе практических занятий, мотострелки на БМП-2 выдвинулись в составе подразделения для предотвращения атаки условного противника. Экипажи боевых машин организовали оборону на маршруте наступления «противника» для уничтожения легко бронированных автомашин повышенной проходимости вооруженных пулеметами. Затем, мотострелковые подразделения из стрелкового оружия уничтожили живую силу условного противника.

На специализированном участке учебно-тренировочного комплекса механики-водители БМП совершенствовали свое мастерство в вождении вверенной им техники по пересеченной местности, отрабатывая оперативное перемещение во фланги.

В мероприятии приняло участие около 500 военнослужащих, а также было задействовано свыше 30 единиц военной и специальной техники.

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