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16.02.2022 (04:30)

Экипажи БТР-82А общевойскового объединения ВВО в Приморье совершенствуют полевую выучку в сложных климатических условиях

Экипажи БТР-82А общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, в рамках интенсивной боевой подготовки совершенствуют мастерство по боевой выучке и вождению бронетранспортеров.

В ходе занятий водители выполняют приемы маневрирования на скоростных участках, совершают прохождение многокилометрового марша, выполняют повороты и развороты различной сложности, преодолевают искусственные и естественные преграды.

На протяжении всего маршрута трассы экипажи преодолевают  заграждения, на которых используются дымовые шашки и средства имитации.

По прибытию на огневой рубеж, экипажи бронетранспортеров проводят стрельбу из всего комплекса вооружения боевых машин по целям, имитирующим бронетехнику и живую силу противника на дальности до 800 метров. Также в ходе практических занятий экипажи отработали нормативы по маскировке огневых позиций, разведке появляющихся и движущихся целей. Занятия по вождению БТР проводятся как в дневное, так и в ночное время.

В общей сложности в мероприятии принимают участие свыше 200 военнослужащих, задействовано более 30 единиц военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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