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16.02.2022 (05:01)

В рамках совместного учения «Союзная решимость-2022» экипажи истребителей Су-35 Восточного военного округа с аэродрома в Брестской области отработали перехват самолета, условно нарушившего воздушное пространство Союзного государства.

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В рамках совместного учения «Союзная решимость-2022» экипажи истребителей Су-35 Восточного военного округа с аэродрома в Брестской области отработали перехват самолета, условно нарушившего воздушное пространство Союзного государства.

Роль условного нарушителя выполнял экипаж самолета Су-30см ВВС Республики Беларусь.

Поднятый по тревоге дежурный истребитель Су-35 после взлета приблизился к воздушной цели, идентифицировал ее и по радиосвязи сообщил о необходимости произвести посадку на ближайшем аэродроме.

После невыполнения требований экипаж самолета Су-35 выполнил ряд маневров, затрудняющих воздушному судну-нарушителю дальнейшее продолжение полета, а также продемонстрировал готовность к боевому применению авиационных средств поражения.

В результате самолет-нарушитель выполнил посадку на аэродроме Барановичи, где самолет был заблокирован, а его экипаж – задержан подразделением военной полиции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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