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16.02.2022 (05:00)

В небе над Ленинградской областью сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики Миг-31 ЗВО принудили условного нарушителя воздушного пространства к посадке

Экипажи истребительного авиационного полка Западного военного округа (ЗВО) отработали мероприятия по принуждению к посадке условного нарушителя в небе Ленинградской области.

Летчики высотных истребителей-перехватчиков Миг-31 в условиях ограниченной видимости выполнили взлёты, элементы маневрирования на высоте около 400 метров. После чего на высотах около 14 000 метров экипажи самолетов с помощью бортовой РЛС «Заслон-М» развернули радиолокационное поле для мониторинга воздушного пространства. В ходе мониторинга была обнаружена цель, движущаяся со скоростью около 2000 км. в час, роль которой выполнял другой самолет Миг-31. Экипажи выполнили сближение и комплекс действий по принуждению к посадке условного нарушителя.

Учение состоялось в ночное время, что значительно усложняло отработку задач летчикам, кроме того посадка на аэродром базирования осуществлялась по приборам.

Участие в учении приняли 4 экипажа самолета Миг-31, которые выполнили задачи во всем диапазоне высот, было задействовано около 50 военнослужащих из числа группы управления полетами, летного и инженерно-технического состава истребительного авиационного полка ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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