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15.02.2022 (20:51)

В учебных центрах и школе техников РВСН за год готовят более 6 тысяч специалистов

Более 6 тысяч военнослужащих готовят в учебных центрах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) по программам подготовки младших военных специалистов.

В настоящее время подготовка военнослужащих для РВСН осуществляется в трех учебных центрах, дислоцированных в Переславле-Залесском (Ярославская обл.), Острове (Псковская обл.) и школе техников в Капустином Яре (Астраханская обл.).

За каждый период обучения командно-преподавательским составом учебных центров РВСН проходят подготовку специалисты систем энергоснабжения и охраны подвижных и стационарных ракетных комплексов, водители, механики-водители всех видов автобронетанковой и инженерной техники, находящейся на вооружении РВСН, а также младшие военные специалисты по эксплуатации и ремонту систем связи.

Для организации качественной подготовки младших специалистов в учебных воинских частях создана вся необходимая учебно-материальная база. В учебной сети РВСН имеется более 150 специализированных классов, оснащенных разрезными и действующими макетами узлов и агрегатов вооружения, находящегося на вооружении ракетных соединений и частей.

В РВСН продолжается целенаправленная работа по совершенствованию системы подготовки младших военных специалистов.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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