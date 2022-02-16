16.02.2022 (12:00)
Первая автомобильная колонна соединения МТО ЮВО проехала Крымский мост в направлении пункта постоянной дислокации после учений в Крыму
Автомобильная колонна соединения материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) преодолела первый участок марша по трассе «Таврида» и проехала по Крымскому мосту, направляясь в пункт постоянной дислокации после плановых учений.
Колонну на всем протяжении марша сопровождают автомобили военной автоинспекции.
Подразделения ЮВО, завершившие выполнение задач в рамках плановых тактических учений на общевойсковых полигонах Крымского полуострова, утром приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации. Марши совершаются в составе автомобильных колонн и железнодорожных эшелонов.
По прибытии в воинские части боевая техника будет обслужена и подготовлена к проведению очередного этапа боевой учебы.
Ранее сообщалось, что в тактических учениях были задействованы усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых объединений ЮВО. Учения проводились на территории 15 общевойсковых полигонов в зоне ответственности округа.