16.02.2022 (12:00)

Первая автомобильная колонна соединения МТО ЮВО проехала Крымский мост в направлении пункта постоянной дислокации после учений в Крыму

Автомобильная колонна соединения материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) преодолела первый участок марша по трассе «Таврида» и проехала по Крымскому мосту, направляясь в пункт постоянной дислокации после плановых учений.

Колонну на всем протяжении марша сопровождают автомобили военной автоинспекции.

Подразделения ЮВО, завершившие выполнение задач в рамках плановых тактических учений на общевойсковых полигонах Крымского полуострова, утром приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации. Марши совершаются в составе автомобильных колонн и железнодорожных эшелонов.

По прибытии в воинские части боевая техника будет обслужена и подготовлена к проведению очередного этапа боевой учебы.

Ранее сообщалось, что в тактических учениях были задействованы усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых объединений ЮВО. Учения проводились на территории 15 общевойсковых полигонов в зоне ответственности округа.

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