16.02.2022 (03:00)

Российские миротворцы совершили более 100-км патрулирование вдоль линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы совершили более 100-км патрулирование вдоль линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого контингента в составе мобильных патрульных групп совершили многокилометровый марш на современных бронетранспортерах БТР-82А по дорогам общего пользования и по грунтовым труднопроходимым дорогам в Нагорном Карабахе.

В ходе более 100-км патрулирования вдоль линии разграничения сторон российские миротворцы провели контроль за соблюдением режима прекращения огня, наблюдение за воздушной обстановкой и опрос местных жителей.

«Ежедневно военнослужащими миротворческого контингента проводится мониторинг в Аскеранском районе по линии разграничения, ведем контроль в рамках обеспечения безопасности, совершаем остановки в населенных пунктах, общаемся с местными жителями на предмет выявления нарушения миротворческих соглашений», — рассказал представитель российского миротворческого контингента Иван Леханов.

На 27 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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