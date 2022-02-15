15.02.2022 (20:31)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО завершили ревакцинацию от COVID-19 для участия в военном параде Победы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО завершили ревакцинацию от COVID-19 для участия в военном параде Победы

Военнослужащие гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершили ревакцинацию для участия в военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Пешие парадные расчеты и экипажи механизированной колонны до марта текущего года проведут подготовительные занятия на базе военных полигонов в пунктах постоянной дислокации, осуществят техническую подготовку вооружения и военной техники, обмундирования, в том числе формы военных лет.

Военнослужащие парадных расчетов прошли ревакцинацию от COVID-19 после углубленного медицинского обследования.

Ревакцинацию прошли свыше 3 тыс. военнослужащих, которые готовятся к участию в парадах в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже.

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