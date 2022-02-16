16.02.2022 (00:00)

Минобороны России начинает прием журналистских работ для участия в восьмом Всероссийском фестивале прессы «Медиа-Ас 2022»

Министерство обороны Российской Федерации объявляет о начале восьмого Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас 2022». Принять участие в Фестивале смогут журналисты, чьи публикации посвящены деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации

Конкурс будет проходить в два этапа: окружной – на уровне военных округов, и финальный – в масштабе Вооруженных Сил Российской Федерации.

Окружной этап стартует сегодня и продлится до 1 июня 2022 года. Одновременно в четырех военных округах и на Северном флоте компетентное жюри будет отбирать лучшие работы, опубликованные в региональных СМИ. Победители окружного этапа смогут принять участие в финальном этапе фестиваля.

Средства массовой информации, которые осуществляют свою деятельность на территории Москвы, смогут подать заявки в Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Лучшие работы примут участие в финале конкурса, который будет проводиться в ноябре 2022 года.

В разные годы лауреатами фестиваля становились известные военкоры «Первого канала», ВГТРК, «НТВ», ТРК «Звезда», «RT», «Российской газеты», «Московского Комсомольца», «Комсомольской правды», сотрудники ведущих информационных агентств, сетевые журналисты, а также представители региональных газет, телеканалов и радиостанций. Их работа во многом соизмерима с подвигом.

В 2022 году награждение победителей пройдет в девяти номинациях: «ЛУЧШИЕ КАДРЫ» – за лучший новостной репортаж, «КОМАНДНЫЙ ГОЛОС» – за лучшую радиопрограмму, «СИЛА СЛОВА» – за лучший материал в печатных СМИ, «СТИЛЬ ЖИЗНИ» – за лучший материал в периодических изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию, «ПРОЕКТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» – за лучший комплексный информационно-развлекательный проект (шоу, серию программ и т.п.), «МОЛНИЯ» – за лучшую работу в информагентстве, «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» – за лучшую фотоработу, «НА ОСТРИЕ АТАКИ» – за лучший материал в региональных (местных) СМИ, «ПРОРЫВ» – лучший дебют года.

Справочно:

Всероссийский фестиваль прессы «Медиа-Ас» впервые прошел в 2015 году по инициативе Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу.

Ежегодно в Атриуме Национального центра управления обороной Российской Федерации собираются представители СМИ со всех уголков страны для того, чтобы получить приз за вклад в освещение военной и оборонной тематики.

За семь лет в фестивале приняло участие несколько тысяч российских журналистов. Только в 2021 году на конкурс было представлено более 3000 журналистских работ со всей страны.

Традиционно лучших военных журналистов награждает руководство военного ведомства, главные редактора центральных телеканалов, печатных изданий и информационных агентств, политики, известные спортсмены и общественные деятели.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице