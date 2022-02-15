15.02.2022 (20:19)

Специалисты радиосвязи РВСН соревнуются в отборочном этапе конкурса «Уверенный прием-2022»

В соединениях Ракетных войск стратегического назначения стартовал отборочный этап конкурса «Уверенный прием».

В ходе проведения соревнований специалисты подразделений связи отработают задачи, направленные на повышение уровня профессиональной подготовки.

Основное внимание уделяется выполнению отдельных элементов по настройке радиосистем и передачи сигнала в условиях радиоподавления, работе по приему радиограмм на слух, а также выполнению учебных задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи. Кроме того, оценивается специальная, тактическая, техническая, огневая и физическая подготовка военнослужащих.

Специалисты связи РВСН проявят свое профессиональное мастерство на пунктах управления связи, командно-штабных машинах и радиорелейных станциях.

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