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15.02.2022 (19:45)

Военнослужащие и ветераны Новороссийского десантно-штурмового горного соединения почтили память воинов-афганцев

Торжественное мероприятие было приурочено к 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. К памятнику в парке Фрунзе венки и цветы к монументам возложили ветераны Афганской войны, родные, близкие и боевые товарищи погибших воинов-интернационалистов. Отдавая воинские почести героям, рота почетного караула произвела оружейный салют.

Перед присутствующими выступил председатель Новороссийской городской общественной организации ветеранов Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения «Семерка» кавалер орденов Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, Мужества и «За военные заслуги» ветеран боевых действий и Вооруженных Сил гвардии полковник запаса Евгений Ханин, который подчеркнул, что Воздушно-десантные войска внесли весомый вклад в успехи контингента ВС СССР в Афганистане, а также то, что память о павших воинах-афганцев навсегда сохранится сердцах ветеранов

Справочно:

33 года назад - 15 февраля 1989 года - был официально завершен вывод советских войск из Афганистана. Эта дата стала памятным днем. За 1979-1989 годы войны в Афганистане советские войска провели 416 крупномасштабных операций. На территории Афганистана прошли военную службу 620 тысяч советских военнослужащих, 15051 из них погиб.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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