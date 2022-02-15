Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.02.2022 (19:15)

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом

Фото Видео

По поручению Президента России Владимира Путина министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Дамаск, где был принят президентом Сирии Башаром Асадом.

Глава российского военного ведомства проинформировал президента Сирии о проводимом в восточной части Средиземного моря учении Военно-морского флота России.

В ходе встречи Сергея Шойгу и Башара Асада были обсуждены различные вопросы военно-технического сотрудничества стран в рамках совместной борьбы с остатками международных террористов, а также отдельные аспекты оказания Россией гуманитарного содействия населению Сирии, страдающему от запретительных санкций США и западных стран.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал учения ВМФ России в Средиземном море
Министр обороны России ознакомил главу военного ведомства Великобритании с выставкой о военном сотрудничестве СССР с союзниками в годы Великой Отечественной войны
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел в Москве переговоры со своим британским коллегой Беном Уоллисом
Министр обороны Российской Федерации ознакомился с экспозицией Музея военной формы в Москве

Метки:
Министр обороны
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false